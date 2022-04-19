شكرا لقرائتكم خبر عن إقفال طرح أبريل من الصكوك المحلية بـ 9.982 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر أبريل 2022م، ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث حُدد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 9.982 مليارات ريال.

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 6.402 مليارات ريال لصكوك تُستحق في عام 2032 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 3.580 مليارات ريال لصكوك تُستحق في عام 2037 ميلادي.