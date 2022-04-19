شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط العقود الآجلة للغاز الطبيعي بأمريكا 10% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هبطت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي عشرة بالمئة أثناء التعاملات اليوم الثلاثاء في تصحيح فني ساعده تحول إلى توقعات بأحوال جوية أدفأ قليلا بعد أن دفعت توقعات بموجة باردة الأسعار إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 13 عاما في الجلسة السابقة.

وتراجعت عقود الغاز لأقرب استحقاق 10 بالمئة إلى 7.033 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية بحلول الساعة 1457 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها منذ سبتمبر أيلول 2008 أمس الاثنين.