شكرا لقرائتكم خبر عن حقائق تاريخية عن الهيدروجين منذ اكتشافه قبل أكثر من ثلاثة قرون.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" عدد من الحقائق التاريخية عن الهيدرجين منذ اكتشافه قبل أكثر من ثلاثة قرون وذلك وفقا لدراسة أوابك " إنتاج الهيدروجين ودوره في عملية تحول الطاقة " مارس 2021 وكانت أهم الحقائق التاريخية كالتالى..

1- 1671 وذلك على يد العالم البريطاني ، Robert Boyle والذي اكتشف أثناء وضع قطعة معدنية مثل الحديد أو الزنك داخل وعاء به حمض ، تتحرر فقاعات غازية ينتج عنها اشتعال.

2- 1937 حادث انفجار منطاد Hindenburg الألماني بسبب تحرر لشحنات كهرباء هيدروستاتيكية تسببت في إشعال تسربات من غاز الهيدروجين القابل للاشتعال.

3- 1960 سخرت وكالة الفضاء الأمريكية " ناسا " خواص الهيدروجين لاستخدامه كوقود لدعم بعثاتها إلى الفضاء.

4- 2018 - 2021 عاد الحديث بقوة عن استخدام الهيدروجين لخلق مستقبل للطاقة منخفض الكربون وصولاً إلى حياد الكربون .