شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التنمية الصناعية يبحث سبل تسهيل الإجراءات أمام المستثمر الصناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اللواء مهندس محمد الزلاط صباح اليوم اجتماعا مع وفد من الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية برئاسة اللواء احمد عشماوي وكيل الإدارة العامة للاطفاء وذلك لبحث سبل تيسير إجراءات استيفاء اشتراطات الحماية المدنية للمستثمر الصناعي وتذليل اية عقبات قد تواجههم لتسريع الإجراءات ، فضلا عن بحث موقف شبكات الحريق فيما يخص المرحلة الأولى بمدينة الروبيكي، وذلك بحضور المهندس محمد أنور رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية وعدد من قيادات الهيئة .

وصرح اللواء محمد الزلاط بأن الاجتماع يأتى في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة والإدارة العامة للحماية المدنية ومتابعة تنفيذ بنوده فى إطار تفعيل القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية مشيرا الى حرص الجانبين على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل مهمة المستثمر الصناعي لاستخراج التراخيص اللازمة للإسراع فى بدء الإنتاج.

وأفاد رئيس الهيئة بأنه خلال سلسلة الاجتماعات التي تم عقدها مع جمعيات المستثمرين وروابط الصناع خلال الفترة الماضية تنفيذا لتوجيهات السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قد لمس عدة مطالب خاصة وعامة فيما يتعلق بالحماية المدنية والتي تم استعراضها خلال الاجتماع ومنها بحث سبل الإسراع في عملية المعاينات للمصانع بعد استيفاءها اشتراطات الوقاية من الحريق حفاظا على وقت المستثمر وإمكانية مراجعة بعض الرسوم ، مضيفا بانه تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة تواجد مندوب من إدارة الحماية المدنية بصفة شبه مستمرة بمقر الهيئة لمساعدة المستثمر في مراجعة اشتراطات الحماية المدنية وانهاء اجراءاته دون تأخير

وشدد رئيس الهيئة على اتفاق الجانبين على أن تيسير الإجراءات لا يعنى التهاون في تطبيق اشتراطات الأمن الصناعي والحماية المدنية وذلك حفظا لأرواح العمال بالمصانع والحفاظ على الاستثمارات.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة بعض الأمور المتعلقة بمنظومة الإطفاء بالمرحلة الأولى بمدينة الروبيكي للجلود واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتاكد من فعالية شبكات الإطفاء على اكمل وجه.