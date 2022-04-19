شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 19-4-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 19-4-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات عربية وأجنبية، وخسر رأس المال السوقي 401 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 684.376 مليار جنيه.



إيقاف تداول 9 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، الدولية للأسمدة والكيماويات، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، النعيم القابضة للاستثمارات، ريكاب للاستثمارات المالية، الكابلات الكهربائية المصرية، كونتكت المالية القابضة، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري. إيقاف تداول 9 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، الدولية للأسمدة والكيماويات، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، النعيم القابضة للاستثمارات، ريكاب للاستثمارات المالية، الكابلات الكهربائية المصرية، كونتكت المالية القابضة، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري.

البورصة تخسر 401 مليون جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات عربية وأجنبية، وخسر رأس المال السوقي 401 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 684.376 مليار جنيه. البورصة تخسر 401 مليون جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات عربية وأجنبية، وخسر رأس المال السوقي 401 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 684.376 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 235 مليون ورقة مالية بقيمة 729.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 28.5 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 70.79% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.91%، والعرب على 13.3% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 44.05% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.94%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 89.4 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 59.6 مليون جنيه، 27 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 180.5 مليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.91%، ليغلق عند مستوى 10626 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 1801 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 12971 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 4270 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 1727 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 2652 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 3822 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1182 نقطة.

وصعدت أسهم 94 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 20 شركة، ولم تتغير مستويات 72 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 0.245 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.02%.

- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.510 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.59%.

- الكابلات الكهربائية المصرية بسعر إغلاق 0.321 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.03%.

- النعيم القابضة للاستثمارات بسعر إغلاق 0.176 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 12.10%.

- الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر إغلاق 0.266 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.37%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس بسعر إغلاق 3.870 جنيه بنسبة تراجع بلغت 21.02%.

- النساجون الشرقيون للسجاد بسعر إغلاق 7.370 جنيه بنسبة تراجع بلغت 12.68%.

- كونتكت المالية القابضة بسعر إغلاق 3.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 12.50%.

- المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) بسعر إغلاق 3.900 دولار بنسبة تراجع بلغت 9.93%.

- بنك كريدي أجريكول مصر بسعر إغلاق 6.730 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.93%.