شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتياطي الأجنبي للمكسيك يتراجع إلى 200 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات البنك المركزي المكسيكي الصادرة اليوم الثلاثاء تراجع احتياطي النقد الأجنبي للمكسيك خلال الأسبوعن المنتهي يوم 13 نيسان/أبريل الماضي بمقدار 58 مليون دولار مقارنة بالأسبوع السابق إلى 200 مليار دولار.

وأوضحت وكالة "بلومبرج" للأنباء أنه تراجع احتياطي النقد الأجنبي للمكسيك خلال الأسبوع السابق بمقدار 580 مليون دولار.

ويتكون احتياطي النقد الأجنبي من أرصدة البنك المركزي والحكومة من العملات الأجنبية، والذهب وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.