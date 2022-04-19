شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط الخام الأمريكي مسجلاً 103.10 دولار للبرميل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي هبوطا بـ 5 دولارات إلى 103.10 دولار للبرميل.

يذكر أنه في وقت سابق زادت العقود الآجلة للنفط خسائرها اليوم الثلاثاء، وهبط خام برنت 5 دولارات إلى 108.14 دولار للبرميل، فيما تراجعت أسعار النفط في تعاملات متقلبة اليوم مع قلق المستثمرين بسبب المخاوف المتعلقة بالطلب ومخاوف من نقص الإمدادات العالمية.

ويأتي ذلك بعد أن أوقفت ليبيا بعض الصادرات ومع استعداد المصانع في شنغهاي لإعادة التشغيل بعد إغلاق بسبب كوفيد-19، فيما أوضحت "رويترز"، أن انخفاض الأسعار اليوم الثلاثاء جاء في أعقاب ارتفاع بأكثر من 1% أمس الإثنين عندما سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ 28 مارس/أذار بسبب تعطل إمدادات النفط الليبي.