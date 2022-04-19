شكرا لقرائتكم خبر عن كيوريس: مستشفى الملك عبدالعزيز يحصل على تقييم «جيد جدا» إلى «ممتاز» في مستوى رضا المرضى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - * يعد التقييم المستمر مكونا مهما لأنظمة الرعاية الصحية التي تركز على المريض، ويتطلب الأمر تحديد خدمات وموارد هذه الأنظمة لضمان التميز كوجهة طبية

أكد موقع «كيوريس» البحثي العالمي، أن مستشفى الملك عبدالعزيز التعليمي حصل على تقييم «جيد جدا» من حيث رضا المرضى عن النطاق الفرعي للمعلومات الطبية، و«ممتاز» مع النطاق الفرعي لتقييم العلاقة مع المستشفى.

وقال الموقع، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة ”الخليج 365” أبرز ما جاء فيه: «يعد التقييم المستمر مكونا مهما لأنظمة الرعاية الصحية التي تركز على المريض، ويتطلب الأمر تحديد خدمات وموارد هذه الأنظمة لضمان التميز كوجهة طبية».

وهدفت هذه الدراسة إلى تحديد العوامل التي تؤثر على رضا المرضى، وتحديد الرعاية الصحية والاحتياجات التي يشعرون بها، مع اقتراح تدابير لسد هذه الثغرات في أنظمة الرعاية الصحية.

وتضمنت مشاركة عينة من 235 مريضا تم قبولهم في الجناح الطبي لمستشفى الملك عبدالعزيز التعليمي في جدة، في الفترة ما بين يونيو وسبتمبر 2016. وشملت العينة 145 من الذكور (61.7 ٪) و90 من الإناث (38.3 ٪).

وفي هذه الدراسة تم قياس أداء وجودة الرعاية الصحية عموما من خلال رضا المريض.

وقال الموقع الطبي العالمي: «في نظام الرعاية الصحية التنافسي، يعتمد التفوق التنظيمي طويل الأمد على نسبة عالية من الاحتفاظ بالعملاء، ومن المرجح أن يكون المرضى عملاء مخلصين للمستشفى ويوصون به للآخرين حينما يشعرون بالرضا، في حين قد يسعى العملاء غير الراضين بدلا من ذلك إلى مؤسسات الرعاية الصحية التي تتفوق على خدمتهم الحالية».

ومن ثم، فإن تلبية توقعات المرضى تتطلب تحديد الخدمات والموارد الخاصة بأنظمة الرعاية الصحية هذه لتحديد العوامل التي تؤثر على رضا المريض، وتحديد الرعاية الصحية والاحتياجات التي لم تتم تلبيتها من الجانب الآخر.

ختاما، يعد الرصد والتقييم المستمران لجودة الرعاية الصحية ورضا المرضى أمرا بالغ الأهمية في القطاع الطبي عالميا، وذلك لتحديد الثغرات في تقديم خدمات الرعاية الصحية، وجوانب تفوق كل دولة في هذا القطاع.