شكرا لقرائتكم خبر عن «السوق المالية» توافق على زيادة رأس مال «أرامكو» عبر أسهم مجانية / عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة السوق المالية موافقتها على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) زيادة رأس مالها من (60,000,000,000) ريال إلى (75,000,000,000) ريال.

ويأتي ذلك بمنح (1) سهم مجاني مقابل كل (10) أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (15,000,000,000) ريال من بند "الأرباح المبقاة".

وبينت أنه يزداد عدد الأسهم من (200,000,000,000) سهم إلى (220,000,000,000) سهم، بزيادة قدرها (20,000,000,000) سهم، على ألا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة، وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.