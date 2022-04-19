تعطيل العمل بالبنوك يومين بمناسبة عيدي القيامة وتحرير سيناء

الشارقة - اميمة ياسر - قرر البنك المركزي المصري، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يومي الأحد والاثنين الموافقين 24 ، 25 أبريل 2022، بمناسبة عيدي القيامة المجيد وتحرير سيناء وأعياد شم النسيم، علي أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل 2022.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً بأن يكون يوم الإثنين الموافق 25 من أبريل الحالي، إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم، وعيد تحرير سيناء.​