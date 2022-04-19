شكرا لقرائتكم خبر عن التمثيل التجارى: مصر استوردت شاى من الأردن بـ9 ملايين دولار خلال 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مكتب التمثيل التجاري بالعاصمة الأردنية عمان أن مصر استوردت شاي من الأردن بنحو 9 مليون دولار خلال العام الماضي.وقالت الوزير المفوض منى عبود، رئيس مكتب التمثيل التجاري بعمان، إن الأردن ليست منتجة للشاي لكنها تستورد كميات ضخمة منه وتعبئة لتوفير احتياجاتها وتصديره للدول المحلية.

وأشارت «عبود» خلال ندوة عقدها المجلس التصدير للصناعات الغذائية للإعلان عن الاستعدادت الخاصة لإرسال بعثة تجارية للأردن نهاية مايو 2022، مشيرة إلي أن السوق الأردني من أهم الأسواق الواعدة أمام صادرات الصناعات الغذائية خاصة أن هذه السوق يعتمد على استيراد الصناعات الغذائية المتنوعة، كما يوجد فرص جيدة لزيادة صادرات مواد التعبئة والتغليف من مصر.

أضافت أن ارتفاع تكلفة الشحن الدولي وإلغاء اتفاقية التجارة بين الأردن وتركيا كانت في صالح الصناعات الغذائية المصري والتي ظهرت بشكل واضح في ارتفاع معدلات النمو بهذه الدول.

وتعد الأردن خامس أهم الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال العام الماضي بقيمة بلغت 188 مليون دولار، محققة نسبة نمو 11% مقارنة بصادرات 2020.

وقال تميم الضوي، إن صادرات الصناعات الغذائية إلى «عمان» تمثل 4.6% من إجمالي صادرات مصر من الصناعات الغذائية خلال العام الماضي التي وصلت إلى 4.1 مليار دولار، مضيفاً أن عدد شركات الصناعات الغذائية المصرية المصدرة إلى الأردن خلال العام الماضي وصلت إلى 355 شركة، منها 40 شركة تزيد صادراتها عن مليون دولار.

أشار إلى أن الزيوت تأتي في مقدمة صادرات الصناعات الغذائية المصري إلى الأردن في 2021 بنحو 32 مليون دولار، تلتها الأجبان بقيمة 30 مليون دولار، ومحضرات الحبوب والبسكوت بقيمة 12 مليون دولار.

أوضح أن مصر صدرت أعلاف حيوانية بقيمة 11 مليون دولار، وزيتون بقيمة 9 مليون دولار، وبطاطس مصنعة شيبسي بقيمة 8 مليون دولار، ووبطاطس مجمدة بقيمة 8 مليون دولار.

وبلغت صادرات محضرات غذائية إلى الأردن بنحو 7 مليون دولار، وحساء ومرق بقيمة 7 مليون دولار، وخضار مجمد بنحو 7 مليون دولار، وشكولاتة بقيمة 6.5 مليون دولار، وتبغ مصنع بنحو 6 مليون دولار.

ودهون نباتية ومرجرين بقيمة 4.5 مليون دولار، ومحضرات خضر بقيمة 4 مليون دولار، ثم خمائر بقيمة 4 مليون دولار، وعصائر بنحو 3.6 مليون دولار، وصلصة طماطم بقيمة 3 مليون دولار، وصادرات بن مصنع بنحو 2.8 مليون دولار، وألبان ومنتجاتها بقيمة 1.5 مليون دولار.