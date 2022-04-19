شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعطي أولوية لسلاسل التوريد في شنغهاي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول بوزارة النقل الصينية في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء إن بكين اتخذت خطوات لضمان تشغيل ميناء شنغهاي، ما أدى إلى تحسن حركة رسو السفن به.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المسؤول وو تشونجنج القول إن الحكومة تبذل ما بوسعها لضمان وصول السلع الضرورية للمواطنين.

وقال وو إن الخدمات اللوجستية لا تسير بسلاسة في بعض المناطق بسبب إغلاق عدد من نقاط تحصيل الرسوم ومحطات الخدمة على الطرق السريعة.

وتقع مدينة شنغهاي الساحلية شرقي الصين في قلب أكبر منطقة شهدت تفشي لفيروس كورونا في البلاد منذ بداية ظهور الوباء قبل أكثر من عامين.

وأعلنت لجنة الصحة في الصين اليوم الثلاثاء مجددا، تسجيل عدد إصابات أعلى بقليل من 20 ألف حالة جديدة، معظمها في شنغهاي.