سعر الذهب اليوم في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - شهدت أسعار الذهب استقرارا في ستهل مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 19 -4-2022، بعد زيادته أمس بمقدار 25 جنيها على مستوى الأعيرة الذهبية في محلات الصاغة.

وسجل سعر جرام الذهب من عيار 21 الأوسع انتشارًا نحو 1045 جنيها .

وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة نحو 1194 جنيها .

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو896 جنيها.

وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأقل فئة نحو 697 جنيها .

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 8360 جنيها، وأوقية الذهب نحو 37.142 ألف جنيه، وكيلو الذهب 1.2 مليون جنيه.