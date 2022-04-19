الاقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر

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الشارقة - اميمة ياسر - شهدت  أسعار الذهب استقرارا في ستهل مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 19 -4-2022، بعد زيادته أمس بمقدار 25 جنيها على مستوى الأعيرة الذهبية في محلات الصاغة.

وسجل سعر جرام الذهب من  عيار 21 الأوسع انتشارًا نحو 1045 جنيها .

وبلغ سعر الذهب  عيار 24 الأعلى فئة نحو 1194 جنيها .

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو896 جنيها.

وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأقل فئة نحو 697 جنيها .

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 8360 جنيها، وأوقية الذهب نحو 37.142 ألف جنيه، وكيلو الذهب 1.2 مليون جنيه.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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