الاقتصاد

هبوط مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الثلاثاء

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القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

 

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 10594 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 1785 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 12913 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.64% ليصل إلى مستوى 4239 نقطة.

 

 

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 1790 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 2606 نقطة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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