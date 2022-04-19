شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع واردات مصر من اللب إلى 172 مليون جنيه أوائل 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع واردات مصر من اللب في الفترة الأخيرة، حيث سجل حجم الواردات المصرية من "بذر عباد الشمس لغير البذار" نحو 172 مليون جنيه "9 ملايين و559 ألف دولار" – 18 جنيها متوسط سعر الدولار أمام الجنيه- في شهر يناير الماضي، وفقا للبيانات التي حصل ”الخليج 365” على نسخة منها، نزولا من 326 مليون و538 ألف جنيه "18 مليونا و141 ألف دولار" في شهر يناير عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 154 مليونا و476 ألف جنيه "8 ملايين و582 ألف دولار".

وتشير البيانات الصادرة عن جهاز الإحصاء، إلى أن واردات اللب جاءت ضمن قائمة الواردات المصرية من السلع الزراعية في يناير الماضي، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 735 مليونا و769 ألف دولار، مقابل مليار و39 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ نحو 303 ملايين و510 آلاف دولار، وشملت قائمة تلك السلع كلا من واردات التبغ "خام" بواقع 9 ملايين و562 ألف دولار في يناير الماضي، مقابل مليوني و727 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ 6 ملايين و835 ألف دولار.

وتراجعت الواردات المصرية في شهر يناير الماضي بشكل ملحوظ، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات المصرية نحو 6.43 مليار دولار، بينما كانت 6.57 مليار دولار في شهر يناير عام 2021، بنسبة انخفاض بلغت 2.2%.