شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يتراجع أمام الدولار إلى أقل مستوياته منذ 20 عاما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع سعر الين الياباني أمام الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء إلى أقل مستوياته منذ 20 عاما مسجلا أكثر من 127 ينا للدولار، في ظل توقعات بارتفاع الفارق بين أسعار الفائدة في كل من الولايات المتحدة واليابان عقب ارتفاع سعر العائد على سندات الخزانة الأمريكية .

وبحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء جرى تداول العملة اليابانية ظهيرة اليوم في حدود 72ر127 و77ر127 ين لكل دولار مقابل 93ر126 و03ر127 ين في نيويورك أمس و63ر126 و65ر126 ين في طوكيو أمس.

وارتفع الدولار أمام الين في تعاملات صباح اليوم ليصل إلى أعلى مستوياته منذ مايو 2022، مع وصول العائد على سندات الخزانة العشرية الأمريكية إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر .2018