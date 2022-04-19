شكرا لقرائتكم خبر عن «حماية المستهلك»: لسنا جهة تشريعية ودورنا رصد الشكاوى والتوعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت جمعية حماية المستهلك أنها تتابع وترصد القضايا المتعلقة بحقوق المستهلكين وترفعها للجهات المعنية، وتعمل تلك الجهات على إيجاد الحلول، وعلى رأسها مؤخرًا: ممارسات وكلاء السيارات وبيع السيارات الجديدة للمعارض وتأخير تسليم طلبات المستهلكين التي أعلنت وزارة التجارة عن التحقيق فيها. وقالت المكلفة بإدارة الاتصال والعلاقات العامة بجمعية حماية المستهلك، أسماء الراجح، لـ (اليوم): إنه بعد تدخُّل وزارة التجارة بالتحقيق فيما يُثار حول منح وكالات السيارات أفضلية بيع السيارات الجديدة لمعارض وتجار السيارات، وتأخير تسليم المستهلكين طلباتهم وحجوزاتهم بحجة عدم وصولها يبقى دور الجمعية التوعية والدعم وتقديم ونقل شكاوى المستهلكين وحصرها، نرفعها للجهات المختصة المعنية، ولا تتدخل الجمعية في صلاحيات الجهات الأخرى، مشيرة إلى أن الجمعية ليست جهة تشريعية، لكنها تعمل على مساندة الجهات الحكومية وتحسين وجودة الخدمات المقدمة للمستهلك من خلال التعاون مع الجهات المعنية والتجار.