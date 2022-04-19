شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس ناصر سعيد الهاجري...دعم مفاهيم الانتماء والتراحم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يدعم مجلس رجل الأعمال ناصر سعيد الهاجري بالخبر، تعزيز الروابط المجتمعية بين مختلف الأطياف، منيرا الطريق للأجيال المقبلة نحو الأصالة والعادات السعودية الأصيلة.

ويغرس المجلس، طوال ليالي شهر رمضان الفضيل، حب الترابط والتلاحم، لما لهما من دور كبير في خلق الألفة، فضلا عن حماية الموروث الأصيل للمملكة القائم على التآلف والمحبة، وبالتالي فالمجلس فرصة ثرية للحفاظ على النسيج المجتمعي، ودعم مفاهيم الانتماء والتراحم.

ويقدم المجلس نموذجا مهما في تعزيز مفاهيم الاستقرار والترابط بين أفراد المجتمع، بالإضافة إلى تجديد لبنات التآخي والمحبة والاحترام المتبادل.