شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أبناء صالح الغامدي..مشهد أصيل للموروث الإنساني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يدعم مجلس أبناء صالح أبو عدلة الغامدي، روح الترابط بين أفراد المجتمع، من خلال بث روح التعاون والتعاضد فيما بينهم، في مشهد أصيل للموروث الإنساني الذي تتميز به المملكة، على مدار تاريخها.

ويهدف المجلس، طوال ليالي شهر رمضان المبارك، إلى بث التوعية، ونشر الثقافة العامة، وإسداء النصح، والحض على التمسك بالقيم النبيلة، داعما أوجه الحوار والنقاش، ومعززا من قيمة التلاحم بين أطياف المجتمع كافة.

ويسهم المجلس في غرس القيم والمبادئ، وتعزيز الخبرات، والتمسك بالعادات المجتمعية الأصيلة، فضلا عن دوره في تعزيز قيم التراحم والحوار، بما يدعم سمات المجتمع السعودي الأصيلة القائمة على المحبة والتآلف.