شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس محمد الزامل..رونق جديد للترابط المجتمعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تبرز أهمية مجلس رجل الأعمال محمد الزامل بالخبر، في كونه ركنا مهما في تجديد رونق الترابط المجتمعي، الذي طغت عليه مغريات التكنولوجيا الحديثة، ويعد المجلس ركيزة أساسية في تأصيل الموروث الثقافي السعودي القائم على المحبة والتآلف والتقارب الإنساني.

ويعزز المجلس قيم التقاليد الأصيلة، ولحمة النسيج الوطني، بقيمه النبيلة، إذ لا تزال المملكة الأكثر تمسكا بعاداتها التي نضجت مع الأيام، لتكون شاهدا حقيقيا على متانة العلاقات الاجتماعية وحضورها وريادتها، وإشاعة الحب والتراحم، فضلا عن تعزيز الولاء والانتماء.

ويدعم المجلس كل هذه المفاهيم الأصيلة، من خلال بسط مائدة حوار يتشارك فيها الكبار والصغار، في جو إنساني وقيمي، من شأنه دعم أوجه الترابط وخلق الألفة بين الجميع.