الاقتصاد

«التجارة» توضح التزامات التاجر عند إجراء التخفيضات

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الدمام - شريف احمد - أوضحت وزارة التجارة اليوم عبر حسابها في تويتر الالتزامات التي على التاجر اتبعها عند إجراء التخفيضات وتضمنت
  • أن يضع ترخيص التخفيضات أو صورة منه في مكان ظاهر للمستهلك.
  • أن يضع بطاقات على المنتجات التي يشملها التخفيض تبين بصورة بارزه السعر قبل التخفيض وبعده.
  • إذا أعلن عن تخفيضات شاملة تكون جميع المعروضات بالمحل خاضعة لها.
  • إذا أعلن عن تخفيضات جزئية؛ فيجب ألا تقل عن نسبة 50% من المنتجات المعروضة بالمحل .
  • إذا كانت نسبة التخفيضات أقل من %50 فلا يجوز الإعلان عن التخفيضات بأي وسيلة ويكتفى ببيان ذلك على السلعة.
  • إذا كان الإعلان عن التخفيضات على واجهة المحل؛ فيجب عدم وضعه قبل البدء بالتخفيضات بأكثر من أسبوع.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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