شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» توضح التزامات التاجر عند إجراء التخفيضات والان نبدء بالتفاصيل

أن يضع ترخيص التخفيضات أو صورة منه في مكان ظاهر للمستهلك.

أن يضع بطاقات على المنتجات التي يشملها التخفيض تبين بصورة بارزه السعر قبل التخفيض وبعده.

إذا أعلن عن تخفيضات شاملة تكون جميع المعروضات بالمحل خاضعة لها.

إذا أعلن عن تخفيضات جزئية؛ فيجب ألا تقل عن نسبة 50% من المنتجات المعروضة بالمحل .

إذا كانت نسبة التخفيضات أقل من %50 فلا يجوز الإعلان عن التخفيضات بأي وسيلة ويكتفى ببيان ذلك على السلعة.

إذا كان الإعلان عن التخفيضات على واجهة المحل؛ فيجب عدم وضعه قبل البدء بالتخفيضات بأكثر من أسبوع.

الدمام - شريف احمد - أوضحت وزارة التجارة اليوم عبر حسابها في تويتر الالتزامات التي على التاجر اتبعها عند إجراء التخفيضات وتضمنت