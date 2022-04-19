شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» توضح التزامات التاجر عند إجراء التخفيضات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوضحت وزارة التجارة اليوم عبر حسابها في تويتر الالتزامات التي على التاجر اتبعها عند إجراء التخفيضات وتضمنت
- أن يضع ترخيص التخفيضات أو صورة منه في مكان ظاهر للمستهلك.
- أن يضع بطاقات على المنتجات التي يشملها التخفيض تبين بصورة بارزه السعر قبل التخفيض وبعده.
- إذا أعلن عن تخفيضات شاملة تكون جميع المعروضات بالمحل خاضعة لها.
- إذا أعلن عن تخفيضات جزئية؛ فيجب ألا تقل عن نسبة 50% من المنتجات المعروضة بالمحل .
- إذا كانت نسبة التخفيضات أقل من %50 فلا يجوز الإعلان عن التخفيضات بأي وسيلة ويكتفى ببيان ذلك على السلعة.
- إذا كان الإعلان عن التخفيضات على واجهة المحل؛ فيجب عدم وضعه قبل البدء بالتخفيضات بأكثر من أسبوع.