شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع البتكوين إلى أقل مستوياتها خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع سعر العملة الرقمية المشفرة بتكوين خلال تعاملات اليوم الاثنين، إلى أقل مستوياتها منذ أكثر من شهر، في الوقت الذي تراجعت فيه أيضا العملات الرقمية الأخرى، على خلفية تراجع إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر، مع غياب أي حافز واضح للشراء.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البتكوين، وهي العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم ،تراجعت اليوم بنسبة 2ر4% إلى 38580 دولار للوحدة الواحدة، في حين تراجع سعر العملة إيثر بنسبة 3ر5% إلى 2885 دولار، رغم استعادة كلتا العملتين جزءا من خسائرهما في تعاملات الصباح بنيويورك.

وتراجعت القيمة الإجمالية لسوق العملات الرقمية في العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية بنسبة 4% تقريبا إلى 9ر1 تريليون دولار، بحسب شركة كوين جيكو المتخصصة في متابعة سوق العملات الرقمية. وتراجعت العملات الرقمية الأقل انتشار مثل بتكوين كاش وإي.أو.إس وإيثريوم كلاسيك بأكثر من 6% في بعض لحظات التعاملات.