شكرا لقرائتكم خبر 355 شكوى على الناقلات الجوية خلال مارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ إجمالي الشكاوى التي رفعها المسافرون على الناقلات الجوية خلال شهر مارس الماضي 355 شكوى، بحسب مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة العامة للطيران المدني خلال مارس 2022.

ورصد المؤشر أن الخطوط الجوية السعودية جاءت كأقل شركات الطيران شكاوى بواقع 13 شكاوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر مارس وصلت إلى 95 %، بينما حل طيران أديل ثانيا بواقع 14 شكوى لكل 100 ألف مسافر خلال الشهر الماضي، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 89 %، وجاء ثالثا طيران ناس حيث وصل عدد الشكاوى إلى 16 شكوى لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 83 %، فيما جاء أكثر تصنيفات الشكاوى تداولا لشهر مارس عن استرجاع قيمة التذاكر أولا، ثم إلغاء الرحلات، ثم رفض الإركاب.

وأوضحت أن مؤشر تصنيف مقدمي خدمات المطارات لشهر مارس الماضي، أشار إلى حصول مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة وبنسبة 0.3 لكل 100 ألف مسافر خلال شهر مارس، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 6 ملايين مسافر سنويا، وبواقع 2 شكوى، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100 %، كما حصل مطار أبها الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنويا بما نسبته 2 % لكل 100 ألف مسافر بواقع 3 شكاوى، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100 %، وأخيرا في المؤشر الخاص بالمطارات الداخلية كان مطار الباحة هو أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 6 % لكل 100 ألف مسافر بواقع شكوى واحدة وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100 %.

وبينت الهيئة أن إصدار التقرير الشهري لمؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات (من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة)، يهدف إلى تقديم معلومات للمسافرين عن أداء مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات في حل شكاوى عملائهم؛ ليتمكن المسافرون من اختيار مقدم الخدمة المناسب، فضلا عن تعزيز الشفافية وإظهار مصداقية الهيئة، وحرصها على شكاوى المسافرين، وتحفيز المنافسة العادلة بين مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لتطوير وتحسين الخدمات.

يذكر أن الهيئة وفرت قنوات تواصل متعددة على مدار الساعة لتحقيق ضمان التفاعل مع المسافرين ورواد المطار عن طريق قنوات الاتصال التالية: مركز الاتصال الموحد (8001168888)، وخدمة (واتس اب) عبر الرقم 0115253333، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، والبريد الالكتروني، والموقع الالكتروني، حيث تتلقى الهيئة الشكاوى عبر تلك القنوات التي تنوعت ما بين إصدار بطاقات الصعود، وتعامل الموظفين وخدمة ذوي الإعاقة والحركة المحدودة، وغيرها.

شكاوى المسافرين على الناقلات الجوية خلال مارس 2022

الشركات

الخطوط السعودية 13 شكوى لكل 100 ألف مسافر، ونسبة المعالجة 95%

طيران أديل 14 شكوى لكل 100 ألف مسافر ونسبة المعالجة 89%

طيران ناس 16 شكوى لكل 100 ألف مسافر ونسبة المعالجة 83%

الشكاوى الأكثر تداولا:

استرجاع قيمة التذاكر

إلغاء الرحلات

رفض الإركاب

المطارات الأقل شكاوى

مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي 2 شكوى لكل 100 ألف مسافر ونسبة معالجة 100%

مطار أبها الدولي 3 شكاوى لكل 100 ألف مسافر ونسبة معالجة 100%

مطار الباحة شكوى واحدة لكل 100 ألف مسافر ونسبة معالجة 100%