جمعية الاقتصاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - السعودية نظمت ورشة عمل بعنوان «وظائف المستقبل ومواكبة المتغيرات»، بهدف تنمية الفكر العلمي وتوعية المجتمع في العديد من المجالات، مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتنوعت الجلسات المصاحبة للورشة، مشتملة في جلستها الأولى على التأثيرات التي نتجت عن الثورة الصناعية الرابعة وتأثيراتها على مستقبل العمل.

وتطرقت الجلسة الثانية إلى سوق العمل في المملكة، والوضع الحالي ومجالات التطوير، ورؤى المستقبل.

فيما تناولت الجلسة الثالثة، التوسع في تطبيق المهارات التكنولوجية في القطاع الخاص. واختتمت الورشة أعمالها ببرنامج تدريبي تحت عنوان «برنامج التغير في دقائق».