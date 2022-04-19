الاقتصاد

لقاءات حوارية

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- بواسطة أيمن الوشواش - لقاءات حوارية للجان القطاعية أقامتها غرفة عنيزة ضمن برامج مهرجان قناديل رمضانية الذي يقام حاليا في سوق المسوكف الشعبي وسط عنيزة.

وأوضح أمين عام الغرفة عادل الرشيد أن اللقاءات تهدف للتواصل مع المهتمين بكل قطاع عبر اللجان القطاعية للتعرف على أوضاع القطاع الخاص بشكل مستمر ومشاكله ومعوقاته والعمل على متابعتها مع جهات الاختصاص وإيجاد الحلول لها.

وبين الرشيد أن اللقاءات يشارك فيها عدد من اللجان وهي « اللجنة التجارية ولجنة المقاولين واللجنة الزراعية ولجنة سيدات الأعمال ولجنة السيارات ولجنة السياحة والترفيه»، بمشاركة أعضاء من مجلس الإدارة ورؤساء وأعضاء اللجان القطاعية المشاركة وعدد من رجال الأعمال ومنتسبي الغرفة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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