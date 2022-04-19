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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقاءات حوارية للجان القطاعية أقامتها غرفة عنيزة ضمن برامج مهرجان قناديل رمضانية الذي يقام حاليا في سوق المسوكف الشعبي وسط عنيزة.

وأوضح أمين عام الغرفة عادل الرشيد أن اللقاءات تهدف للتواصل مع المهتمين بكل قطاع عبر اللجان القطاعية للتعرف على أوضاع القطاع الخاص بشكل مستمر ومشاكله ومعوقاته والعمل على متابعتها مع جهات الاختصاص وإيجاد الحلول لها.

وبين الرشيد أن اللقاءات يشارك فيها عدد من اللجان وهي « اللجنة التجارية ولجنة المقاولين واللجنة الزراعية ولجنة سيدات الأعمال ولجنة السيارات ولجنة السياحة والترفيه»، بمشاركة أعضاء من مجلس الإدارة ورؤساء وأعضاء اللجان القطاعية المشاركة وعدد من رجال الأعمال ومنتسبي الغرفة.