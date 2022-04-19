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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وقعت أمس مذكرة تفاهم مع جمعية الاقتصاد الاجتماعي، حيث مثل الجامعة في التوقيع وكيل الجامعة لتطوير الأعمال والاستثمار الدكتور عبدالرحمن الصغير، فيما مثل الجمعية رئيس مجلس إدارتها الدكتور أحمد الغامدي. وتهدف المذكرة إلى التعاون والتفاهم المشترك بغرض تعظيم الآثار الاجتماعية والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتعظيم إسهام القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك دعم وإنجاح



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