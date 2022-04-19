شكرا لقرائتكم خبر 15 عقدا لمشاريع مياه جديدة في جدة بـ1.6 مليار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت شركة المياه الوطنية عن ترسية 15 عقدا جديدا، لتنفيذ مشروعات تدعم البنية التحتية لمنظومتها المائية في محافظة جدة، بتكلفة تتجاوز 1.6 مليار ريال، بهدف خدمة أكثر من نصف مليون مستفيد، وزيادة نسبة تغطية خدماتها، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة في المحافظة.

وأوضحت الشركة في بيان لها أمس أن العقود الجديدة تضمنت تنفيذ 7 مشاريع بتكلفة تبلغ أكثر من 1.3 مليار ريال، تشمل خطوطا رئيسة وناقلة للمياه بأطوال تتجاوز 154 كلم طولي، وبأقطار مختلفة، خلال فترة تتراوح ما بين 24 إلى 36 شهرا.

وبينت أن المشاريع ستربط خطوط النقل والخزانات الاستراتيجية والتشغيلية في المحافظة بمنظومة التوزيع لخدمة أحياء عدة في جدة، منها: الحمدانية، والفلاح، والرحمانية، والبشائر، وطيبة وجميع أحياء أبحر الشمالية، وحي أبحر الجنوبية، والأحياء الشمالية الوسطى، والجنوبية الوسطى.

وأفادت الشركة أن العقود الـ8 الأخرى البالغة كلفتها نحو 339 مليون ريال، تشمل تنفيذ شبكات فرعية للمياه بأطوال تتجاوز 704 كلم طولية، لخدمة أحياء: مخطط الزمرد شمال أبحر، ومخطط اللؤلؤ شمال أبحر، وأجزاء من حي الخمرة، ومناطق شمال القرنية جنوب جدة، ومخطط الياقوت بشمال شرم أبحر، ومخطط الأجاويد، والمخطط ما بين الأجاويد والأمير فواز 1,2، وحي القرنية، ومخطط الفضيلة، مضيفة أن هذه العقود سيكون لها الأثر في رفع نسبة التغطية بخدمات المياه في الأحياء المستهدفة.

مشروعات مياه في محافظة جدة:

العدد 15 عقدا

التكلفة + 1.6 مليار ريال

خدمة + 500 ألف مستفيد

توزيع العقود:

7 مشاريع بتكلفة + 1.3 مليار ريال، تشمل خطوطا رئيسة وناقلة للمياه بأطوال + 154 كلم طولي

8 مشاريع بتكلفة + 339 مليون ريال، تشمل تنفيذ شبكات فرعية للمياه بأطوال تتجاوز 704 كلم طولية