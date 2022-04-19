شكرا لقرائتكم خبر 5.9 مليارات أرباح المملكة القابضة في الربع الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت شركة المملكة القابضة أرباحا بقيمة 5.9 مليارات ريال خلال الربع الأول 2022، مقابل91 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة ارتفاع 6407%.

وأوضحت الشركة في بيان على تداول أم الربح التشغيلي بلغ 6.16 مليارات ريال خلال الربع الأول، مقابل 209 ملايين ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 2843%.

وبلغ إجمالي الربح 250 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل 64 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 293%.

وبلغت ربحية السهم 1.6 ريال، مقابل 0.02 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وأرجعت الشركة الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الأول مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى مكاسب من بيع نصف حصة الشركة في شركة زميلة وأيضا ارتفاع إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى بالإضافة إلى ارتفاع حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية وكذلك ارتفاع ربح من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وأيضا ارتفاع دخل توزيعات أرباح بالإضافة إلى ارتفاع مكاسب من استبعاد عقار استثماري.

وأشارت إلى أن ذلك جاء على الرغم من الانخفاض في المكاسب الأخرى وارتفاع مصروف الزكاة بالإضافة إلى ارتفاع في التكاليف التشغيلية للفنادق وأخرى وكذلك ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية وكذلك ارتفاع مصروف ضريبة الدخل وارتفاع النفقات المالية.

كما أرجعت الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الأول مقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي إلى مكاسب من بيع نصف حصة الشركة في شركة زميلة وأيضا عدم وجود انخفاض في قيمة الموجودات المالية كما في الربع السابق وكذلك ارتفاع حصة الشركة في أرباح من نتائج الشركات المستثمر بها في طريقة حقوق الملكية بالإضافة إلى ربح من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة وأيضا انخفاض مصروف الضريبة وانخفاض النفقات المالية والمصاريف الإدارية والعمومية والتسويقية ومصروف الزكاة وكذلك ارتفاع المكاسب الأخرى. بالإضافة إلى انخفاض تكاليف فنادق والتكاليف التشغيلية الأخرى على الرغم من انخفاض مكاسب من استبعاد عقار استثماري وانخفاض دخل توزيعات الأرباح وكذلك انخفاض إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى.