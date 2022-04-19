ارتفاع أرباح زين السعودية 98% في الربع الأول

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وبلغت ربحية السهم 0.09 ريال، مقابل 0.045 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
وأوضحت «زين السعودية» زيادة في صافي الربح خلال الربع الأول للعام 2022 مقارنة مع الربع الأول من العام 2021 نتيجة لارتفاع إيرادات زين السعودية بنسبة 12.44% وبمبلغ 241 مليون ريال، الناتجة عن النمو في إيرادات قطاع الأعمال وخدمات الجيل الخامس ومصادر إيرادات أخرى، على الرغم من ارتفاع تكلفة الإيرادات بنسبة 30.6% بقيمة 221 مليون ريال، وارتفاع النفقات التشغيلية بمبلغ 33 مليون ريال، والذي قابله انخفاض في مصاريف الإطفاء والاستهلاك بمقدار 56 مليون ريال والمتعلقة بالعروض المعلنة للاستحواذ على حصص في البنية التحتية لأبراج زين السعودية.
وأشارت إلى أن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الأول مقارنة مع الربع الرابع من العام السابق بنسبة 14% يعود إلى زيادة الإيرادات بنسبة 4.6% بإجمالي 96 مليون ريال الناتجة عن النمو في إيرادات قطاع الأعمال وخدمات الجيل الخامس، على الرغم من زيادة تكلفة المبيعات والتكاليف التشغيلية بمبلغ 26 مليون ريال و169 مليون ريال على التوالي.
وأفادت أنه تم تعويض ذلك من خلال انخفاض مصاريف الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 107 ملايين ريال والمتعلقة بالعروض المعلنة للاستحواذ على حصص في البنية التحتية لأبراج زين السعودية.
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