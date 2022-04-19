شكرا لقرائتكم خبر إطلاق المرحلة الأولى من «الأصالة» لمستفيدي «سكني» في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الشركة الوطنية للإسكان «NHC» المرحلة الأولى من مشروع «الأصالة» لمستفيدي برنامج «سكني» في مدينة الرياض، ضمن المشاريع تحت الإنشاء التي تطورها الشركة جنوب غرب الرياض بالشراكة مع القطاع الخاص ويشرف على تنفيذها برنامج البيع أو التأجير على الخارطة «وافي».

ويوفر المشروع الجديد 629 وحدة سكنية متعددة المساحات والتصاميم تلائم جميع احتياجات الأسر السعودية، امتدادا لنحو 5 آلاف وحدة سيتم إطلاقها تباعا خلال شهر أبريل الجاري.

ويتميز مشروع «الأصالة» الذي يمتد على مساحة إجمالية تتجاوز 3,8 ملايين م2 بتصاميمه العصرية ونماذجه المتنوعة بأقساط شهرية ميسرة، ويوفر أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية تتنوع بين الفلل والتاون هاوس، وهو مصمم وفق أعلى المعايير بمساحات تتراوح بين 336 -558م2 للوحدة، ويأتي المشروع ضمن عدد من المشاريع التي تحتضنها مدينة الرياض توفر نحو 35 ألف وحدة سكنية ضمن 28 مشروعا تحت الإنشاء.

ويأتي مشروع «الأصالة» الذي تطوره الوطنية للإسكان امتدادا للجهود المبذولة لزيادة المعروض العقاري السكني وتوفير الحلول السكنية والتمويلية المستدامة عبر بناء الأنظمة والتشريعات، لزيادة نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030 - وفق مستهدفات برنامج الإسكان-.

ويعد المشروع امتدادا لجهود «الوطنية للإسكان» لتوفير مجتمعات حيوية ذات طابع حضاري بتصاميم مميزة وعصرية، ضمن خطط التوسع المستمر لزيادة المعروض العقاري وتوفير الوحدات السكنية التي تناسب احتياجات الأسر السعودية وقدراتهم الشرائية بهدف رفع نسبة تملك المسكن الأول للأسر، وتعمل الشركة حاليا على تطوير العديد من المشاريع والضواحي في المملكة توفر معايير جودة الحياة والمرافق المتكاملة في مواقع استراتيجية.

مشروع الأصالة:

