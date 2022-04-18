وزير البترول: نقابة العاملين بالبترول جزء لا يتجزأ من منظومة العمل البترولى

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القاهرة - سامية سيد - افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه محمد سعفان وزير القوى العاملة، المقر الرئيسى للنقابة العامة للعاملين بالبترول، وأجرى الوزيران جولة تفقدية بالمبنى الذى يتكون من 4 طوابق متعددة الأغراض ويتضمن 3 قاعات تدريب حديثة تم تجهيزها على أعلى مستوى لخدمة وتدريب العاملين والنقابيين وصقل مهاراتهم وتطويرها، كما يضم المبنى قاعتى اجتماعات رئيسيتين.



صورة جماعية

وأكد الملا على الدور الهام للنقابة فى دعم العاملين بالقطاع الذين لا يألون جهداً فى سبيل تحقيق الأهداف المنوط به تحقيقها فى دعم الاقتصاد الوطنى وتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى.

وأوضح الملا أن نقابة العاملين بالبترول جزء لا يتجزأ من منظومة العمل البترولى ، وأثنى على جهود النقابة فى تقديم خدمات للعاملين بالقطاع ، مشيراً إلى أن استراتيجية قطاع البترول التى تم البدء في تنفيذها في عام ٢٠١٦ ، تؤتى ثمارها فى شتى المجالات البترولية وتوج ذلك بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة ، مشيراً إلى أن العنصر البشري هو الاستثمار الحقيقي لاستدامة تحقيق قصص نجاح جديدة في قطاع البترول ، مستعرضا أهم الإنجازات التي حققها قطاع البترول في الفترة الأخيرة والتى ساهمت بفاعلية في دعم الاقتصاد القومى ، ولفت إلى أن الإصلاح الاقتصادي وإصلاح هيكل تسعير المنتجات البترولية كان له أكبر الأثر فى تحقيق تلك النجاحات سواء في مجال تحديث وتطوير البنية الأساسية أو زيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وإقبال المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز .

ومن جانبه جدد محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول عهد العاملين بقطاع البترول على الوفاء بأهداف استراتيجية منظومة العمل البترولى وقدرة العاملين على مواجهة التحديات وكونهم على قدر المسؤولية ، مشيراً إلى أن النقابة تعتز بكونها جزء من تلك المنظومة وعامل مساعد فى تحقيق النجاحات، وأشاد جبران بجهود وزير البترول والثروة المعدنية فى تطوير شركات بترول القطاع العام ، وتحويلها لكيانات اقتصادية قوية ، كما أشاد بالرؤية الاستباقية لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط وما أحدثه من نقلة وتدعيمه لمكانة مصر إقليمياً وعالمياً.