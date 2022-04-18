شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تعلن إغلاق حقول نفطية بسبب توترات أمنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المؤسسة الليبية للنفط حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي اليوم نتيجة «استمرار موجة الإغلاقات التي تطال خام الشرارة» وذلك بعد أن أعلنت حالة القوة القاهرة في حقل الفيل وميناء الزويتينة.

وقالت المؤسسة إن مجموعة من الأفراد قاموا بممارسة ضغوط على المستخدمين في حقل الشرارة النفطي الأمر الذي اضطرهم إلى إيقاف تدريجي للإنتاج مما جعل من تنفيذ المؤسسة لالتزاماتها التعاقدية أمرا مستحيلا.

وأضافت المؤسسة الحكومية أنها مضطرة لإعلان حالة القوة القاهرة على حقل الشرارة النفطي وذلك إلى حين إشعار آخر، مشيرة إلى أن خام الشرارة هو المزود الرئيس لمصفاة الزاوية والتي تغذي بدورها السوق المحلية بالمحروقات.

وكانت المؤسسة قد أعلنت في وقت سابق اليوم حالة القوة القاهرة في ميناء الزويتين بعد أن كانت قد أعلنت أمس إغلاق حقل الفيل النفطي وهو أكبر حقل نفط في الحوض بطاقة إنتاجية 125 ألف برميل يوميا.