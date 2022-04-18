شكرا لقرائتكم خبر عن اللون الأحمر يكسو بورصات الخليج بجلسة الاثنين باستثناء صعود الأسهم السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة الاثنين، باستثناء صعود المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.37% رابحًا 50.75 نقطة ليغلق عند مستوى 13733.14 نقطة، وتصدر البورصات المتراجعة مؤشر السوق العام لبورصة الكويت بنسبة 0.83% خاسرًا 69.19 نقطة ليغلق عند مستوى 8232.71 نقطة، أعقبه المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.48% خاسرًا 67.33 نقطة ليغلق عند مستوى 13927.92 نقطة.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.37% رابحًا 50.75 نقطة ليغلق عند مستوى 13733.14 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.09% رابحًا 20.56 نقطة ليغلق عند مستوى 24214.34 نقطة، وبلغ حجم التداول 158.3 مليون سهم بقيمة 7.1 مليار ريال.

وصعدت 10 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 2.46%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.47%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.2%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.12%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.8%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.58%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.48%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.15%، وأخيرًا قطاعي الطاقة والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.07%، 0.02%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.79%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.66%، ثم قطاعي السلع الرأسمالية والمواد الأساسية بنسبة 0.37%، 0.34%، على التوالي.

وقفز 99 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أسلاك" بنسبة 7.11%، ثم سهم "الغاز" بنسبة 4.84%، ثم سهم "سليمان الحبيب" بنسبة 4.81%، وتراجع 106 سهمًا على رأسها سهم "العربية" بنسبة 4.08%، ثم سهم "الأبحاث والإعلام" بنسبة 3.88%، ثم سهم "أسمنت العربية" بنسبة 3.69%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.013 مليار ريال سعودي.

بورصة الكويت

فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.83% خاسرًا 69.19 نقطة ليغلق عند مستوى 8232.71 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.8% خاسرًا 73.56 نقطة ليغلق عند مستوى 9094.66 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.94% خاسرًا 61.50 نقطة ليغلق عند مستوى 6474.44 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.29% خاسرًا 87.03 نقطة ليغلق عند مستوى 6645.30 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 203.2 مليون سهم بقيمة 70.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13.4 ألف صفقة، وهبطت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الاتصالات بنسبة 2.33%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.79%، يليه قطاعي العقار والرعاية الصحية بنسبة 0.95%، 0.93%، على التوالي، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.82%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.78%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.69%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.27%، وأخيرًا قطاعي التأمين والمواد الأساسية بنسبة 0.03%، 0.01%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية وحيدًا بنسبة 2.04%.

بورصة قطر

وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.48% خاسرًا 67.33 نقطة ليغلق عند مستوى 13927.92 نقطة، وبلغ حجم التداول 153.5 مليون سهم بقيمة 508.9 مليون ريال عبر تنفيذ 14.3 ألف صفقة، وتراجع 31 سهمًا، وارتفع 13 سهمًا، واستقرت 4 أسهم.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها الصناعات بنسبة 0.9%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.84%، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.52%، فيما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.46%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.25%، ثم قطاعي العقارات والاتصالات بنسبة 0.09%، 0.07%، على التوالي.

بورصة دبي

وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.39% خاسرًا 14.23 نقطة ليغلق عند مستوى 3587.44 نقطة، وبلغ حجم التداول 297 مليون سهم محققة ما قيمته 633.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 5542 صفقة لعدد 29 سهمًا.

وانخفضت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.76%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.69%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.31%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.33%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.10%، فيما ارتفع قطاعي التأمين والعقارات بنسبة 0.53%، 0.11%، على التوالي.

وارتفعت 8 أسهم ببورصة دبي، على رأسها سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 7.89%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 6.84%، فيما تراجع 16 سهمًا على رأسها سهم شركة أورينت يو إن بي تكافل بنسبة 21.50%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 9.75%، وتصدر سهم هيئة كهرباء ومياه دبي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 124.7 مليون ورقة بقيمة 358.8 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وانخفض مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.331% خاسرًا 32.89 نقطة ليغلق عند مستوى 9910.99 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.835 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 368.3 مليون سهم، بقيمة 1.6 مليار درهم، عبر تنفيذ 10.9 ألف صفقة.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المرافق بنسبة 3.5%، أعقبه المواد الأساسية بنسبة 1.92%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.35%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.09%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.43%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.11%، وأخيرًا قطاع الصناعات بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.84%.

وارتفع 19 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة الإمارات للتأمين" بنسبة 14.98%، ثم سهم "شركة أبو ظبي للموانئ" بنسبة 5%، ثم سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 4.76%، وتراجع 30 سهمًا على رأسها سهم "شركة الوطنية للتكافل" بنسبة 9.92%، ثم سهم "شركة ريسبونس بلس القابضة" بنسبة 9.09%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 8.7%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 307.6 مليون درهم.

بورصة البحرين

ونزل المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.27% خاسرًا 5.62 نقطة ليغلق عند مستوى 2095.91 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.7 مليون سهم بقيمة 399 ألف دينار بحريني، وتراجع ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة انخفاض 28.56% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.97%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 18.5% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.73%.

فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة نمو 49.95% مدفوعًا بصعود سهمي مجموعة فنادق الخليج، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 2.86%، 0.84%، على التوالي، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 18.38% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.26%، وصعد سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.48%.