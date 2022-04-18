شكرا لقرائتكم خبر عن مياه أسيوط: تنفيذ 20 ألف وصلة منزلية بــ 4 مراكز ضمن مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد برئاسة اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة اجتماعا لمراجعة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الوصلات المنزلية لمشروعات الصرف الصحي بمراكز (ديروط، ساحل سليم، صدفا، منفلوط) ضمن توجهات المبادرة الرئاسية "تطوير قرى الريف المصري" والتى تسعى إلى تحسين خدمات المياه والصرف الصحي على مستوى القرية المصرية.

وناقش أهم الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ 20 ألف وصلة منزلية بعدد (4) مراكز من بين المراكز المستهدفة في المبادرة الرئاسية بهدف تحقيق استفادة من مشروعات الصرف الصحي القائمة بأقصى سرعة ممكنة، ورفع العبء عن المواطنين.

وشدد "رئيس الشركة" على ضرورة الانتهاء من تنفيذ الوصلات المنزلية بالمشروعات القومية المنفذة من قبل الهيئة القومية لسرعة دخولها الخدمة وتعظيم الاستفادة منها.

وصرح بضرورة المتابعة الدورية لمعدلات إنجاز الأعمال التنفيذية الجارية ومطابقتها بالجدول الزمنى المعد لتوقعات نهو الأعمال حتى يجنى المواطن ثمار تنفيذ تلك المشروعات القومية بصورة تؤكد على استدامة خدمات المياه والصرف الصحي بصورة متميزة.