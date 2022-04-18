غدًا.. التعاون الدولى تُعلن تفاصيل الشراكة الإعلامية مع شبكة سي إن إن

القاهرة - سامية سيد - تُعلن وزارة التعاون الدولى، غدًا الثلاثاء، تفاصيل الشراكة الإعلامية مع شبكة سى أن إن الدولية، والتى تستهدف من خلالها توثيق لقصص مصر التنموية، وتسليط الضوء على الشراكات الدولية المُنفذة بين الحكومة وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لتحقيق التنمية المستدامة، والدفع نحو تحقيق اقتصاد شامل ورقمى وأخضر.

وتأتى الشراكة بين وزارة التعاون الدولى وشبكة سى أن إن، كجزء من المبدأ الثالث من مبادئ إطار التعاون الدولى والتمويل الإنمائى – سرد المشاركات الدولية – بهدف توثيق قصص مصر التنموية، على المستوى الدولى، من خلال ثلاثة محاور هى المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.

ومن المقرر أن تشهد فعالية إطلاق الشراكة حضور عدد من الأطراف ذات الصلة من الوزارات المعنية، وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، والقطاع الخاص ورواد الأعمال.