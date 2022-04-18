شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 112.03دولار لبرنت و107.18دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم ،112.03 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 107.18دولار للبرميل.

وقال ديمترى كوليبا، وزير خارجية أوكرانيا، إنه يجب أن تشمل حزمة العقوبات الأوروبية السادسة حظر النفط الروسي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إنه بعد ما يقرب من شهرين من الهجوم الروسى على أوكرانيا، بدأت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن وحلفاؤها فى أوروبا التخطيط لعالم مختلف، لم يعد فيه هناك محاولة التعايش المشترك والتعاون مع روسيا، ولكن سعى بنشاط لعزلها وإضعافها، كإستراتيجية طويلة الأمد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطط يجرى وضعها داخل الناتو والاتحاد الأوروبى ووزارتى الخارجية والدفاع الأمريكيتين ونظرائهما فى أوروبا من أجل وضع سياسات جديدة فى مختلف أنحاء العالم الغربى تجاه روسيا، وتشمل الدفاع والأموال والتجارة والدبلوماسية الدولية.

وأوضحت الصحيفة أن أغلب الغضب موجه نحو الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الذى قال عنه بايدن الشهر الماضى إنه لا يمكنه البقاء فى السلطة، بينما قال دبلوماسى رفيع المستوى بالاتحاد الأوروبى إننا لا نقول تغيير نظام، لكن لا يمكن تخيل سيناريو مستقر مع تصرف بوتين بهذه الطريقة.

إلا أن الصحيفة تشير إلى أن الإستراتيجية الجديدة الوليدة تتجاوز بوتين، حيث يواصل المخططون مراجعة وثائق سيتم تقديمها فى الأشهر المقبلة. ومن المرجح بشدة أن يتم تعديل أول إستراتيجية للأمن القومى للرئيس بايدن، والمطلوب تقديمها قانونا فى العام الماضى لكن لم تكتمل بعد، عن التوقعات الأولية بالتركيز بشكل شبه حصرى على الصين والتجديد الداخلى.

كما أن إستراتيجية الدفاع القومى الجديدة للبنتاجون، التى تم إرسالها الشهر الماضى فى صيغة سرية إلى الكونجرس، تجعل الأولوية لما تسميه إحاطة سرية لوزارة الدفاع الأمريكية تحدى روسيا فى أوروبا، وأيضا التهديد الذى تمثله الصين.

وسيتم الكشف عن أول وثيقة مفهوم إستراتيجى للناتو منذ عام 2010، والتى سعت من قبل إلى شراكة إستراتيجية حقيقية مع روسيا، فى قمة الحلف المقررة فى يونيو المقبل.

وقال الأمين العام لحلف الناتو جينس ستولتنبيرج فى مؤتمر صحفى فى وقت سابق هذا الشهر إن الحوار المعقول، كما طرحناه من قبل، ليس خيارات مطروحا مع روسيا.

كما وضع الاتحاد الأوروبى خططا لتقليل اعتماده الثقيل على الغاز الروسى بمقدار الثلثين بحلول نهاية هذا العام، وإنهاء كل واردات الوقود الحفرى من روسيا قبل 2030.

وقال وزير الخارجية الهولندى فوبكه هوكسترا فى منتدى بمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية فى واشنطن يوم الخميس إن الأمر لا يتعلق كثيرا بالعقوبات.. ولكن بضمان أن مصبح مستقلين من الغاز والنفط الروسى.

وتابع قائلا إن هذا سيكون المسار بالنسبة للبعض على مدار أشهر، بينما قد يكون كذلك لسنوات بالنسبة لآخرين. إلا أنه أكد أن هولندا والدول الأخرى جادة للغاية بشان هذا الأمر، وعدم تكرار نفس الخطأ مجددا أبدا.