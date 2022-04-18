الذهب يرتفع 15 جنيها وعيار 21 يسجل 1033 جنيها

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفعت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بنحو 15 جنيها ليصل سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر إلى نحو 1033 جنيها، مقارنة بـ 1018 جنيها فى نهاية تعاملات السبت الماضي، نتيجة لارتفاع أسعار المعدن الأصفر فى البورصات العالمية ليصل إلى 1993 دولارا للأوقية، وفقا لنادي نجيب السكرتير العام السابق لشعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية.

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 ارتفع إلى نحو 889 جنيها مقارنة بـ 874 جنيها، وسجل الجرام عيار 24 نحو 1178 جنيها مقابل نحو 1163 جنيها، وصعد سعر الجنيه الذهب بنحو 120 جنيها ليسجل 8264 جنيها، مقارنة بـ 8144 جنيها فى نهاية تعاملات أمس.

وتتأثر أسعار الذهب في السوق المحلية بمصر، بالتغير الذي تشهده الأسعار عالميا، بالإضافة إلى تذبذب سعر الدولار، فكلما ارتفع سعر العملة الخضراء زادت أسعار المعدن الأصفر.

وفى الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار الذهب الاثنين 18 أبريل لتلامس أفضل مستوى لها منذ منتصف مارس بعد أن دفعت الأزمة الروسية الأوكرانية المستثمرين إلى الإقبال على الملاذ الآمن.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1984.20 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ 14 مارس، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8% إلى 1990.20 دولار.

ويأتي ارتفاع اليوم الاثنين بعد تحقيق الذهب ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي.

وكانت معظم الأسواق مغلقة يوم الجمعة في عطلة.

وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2018.

ومن المتوقع أن تسجل الصين تدهورا حادا في النشاط الاقتصادي في مارس مع تضرر المستهلكين والمصانع من تفشي كوفيد-19 وعمليات الإغلاق على الرغم من أن النمو في الربع الأول ربما يكون قد انتعش بسبب البداية القوية في وقت مبكر من العام.

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 25.80 دولار للأوقية كما ارتفع سعر البلاتين 0.8% إلى 997.50 دولار، وصعد سعر البلاديوم 1.1% إلى 2393.67 دولار.