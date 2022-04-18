شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة كبيرة فى أسعار الذهب اليوم بقيمة 20 جنيها وعيار 21 بـ1040 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم تحقيق قفزة كبيرة بمستهل تداولات الاثنين 18 أبريل 2022 بحوالي 20 جنيها، وذلك على خلفية ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم عالميًا، بسبب التوترات الكبيرة في الميدان بأوكرانيا، وإعلان روسيا تصعيد جديد بعد غرق سفينة حربية عملاقة لها، الأمر الذي يرفع الطلب على الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب، حيث يتأثر الذهب بأنباء تطورات الحرب أول بأول.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 18 أبريل 2022 مستويات مرتفعة بـزيادة 20 جنيها عن أسعار الذهب أمس الأحد، كما تشير توقعات اسعار الذهب اليوم إلى أن سعر الذهب في مصر قد يواصل الارتفاع، ليس فقط بسبب ارتفاع الذهب في البورصة العالمية لكن أيضا نتيجة تحرك أسعار الدولار في السوق المصرفي، مما يدعم زيادة اسعار الذهب بصورة مستمرة.

أسعار الذهب اليوم عيار 21

يعتبر الذهب عيار 21 في السوق المصري هو المسيطر على أكثر من 80 % من مبيعات الذهب في مصر، وسجل الذهب عيار 21 الآن 1040 جنيها للجرام بدون إضافة سعر مصنعية الذهب في السوق.

أسعار الذهب اليوم عيار 18

سجلت أسعار الذهب اليوم من عيار 18 مستويات 891 جنيها للجرام، وهو مستوى مرتفع جدا في سوق الصاغة مما يزيد الضغط على الأسواق ويحد من مبيعات الذهب في مصر خلال الربع الأول من العام 2022

أسعار الذهب عيار 24

ارتفعت أسعار الذهب اليوم من عيار 24 لتسجل مستويات 1188 جنيها لهذا العيار والذي يعتبر مكون رئيسي لسبائك الذهب، حيث لا توجد مشغولات ذهب في مصر من هذا العيار .