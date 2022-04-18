شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 18-4-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 18-4-2022، بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 57.94 جنيه للشراء، و60.44 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام أمس كان بـ57.80 جنيه للشراء، و60.38 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 56.47 جنيه للشراء، و60.51 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 60.09 جنيه للشراء، و60.41 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.







سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى60.09 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

60.41 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى57.94 جنيه للشراء.

60.44 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر57.96 جنيه للشراء.

60.44 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib58.00 جنيه للشراء.

60.51 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية56.47 جنيه للشراء.

60.51 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامي60.38 جنيه للشراء.

60.51 جنيه للبيع.