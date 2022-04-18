شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة العدد والآلات تبحث سبل التوسع في التصنيع المحلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حمادة العجوانى عضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، مساعى مجتمع الأعمال المصرى وخاصة شعبة العدد والآلات للمشاركة فى تنفيذ عدد من الفرص الاستثمارية التى يتم استيرادها.

وشدد العجوانى فى بيان له اليوم، على أنه لدينا الامكانيات بالفعل للتصنيع المحلى لـ 131 منتجا المستورد، والذى أعلنت عنهم وزارة التجارة والصناعة ممثلا فى مركز تحديث الصناعة.

وأشار العجواني، إلى أنه سيتم عقد لقاءات مع التجار ومستوردى القطاعات والمصنعين، لبحث تنفيذ عدد من الفرص الاستثمارية وفقا لحاجة السوق المحلية وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها.

وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قالت خلال بيان ألقته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أنه تم تصنيف 131 منتج طبقاً لنوعية الاستثمار المطلوبة سواء استثمارات جديدة أو توسعات، وتحديد أهم المصنعين المحليين لتلك المنتجات، مشيرة إلى أن إجمالى قيمة الواردات المصرية من تلك المنتجات بلغت نحو 14 مليار دولار خلال العام 2019.

ولفت جامع، إلى قيام مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة بإجراء تحليل هيكل الواردات المصرية السلعية خلال الفترة 2017 -2021 وتحديد القطاعات المستهدف تعزيز الاستثمار الصناعى بها، وهى الصناعات الهندسية، والكيماوية، والمعدنية، والنسيجية، والغذائية، والطبية والحاصلات الزراعية، وصناعة الأثاث والأخشاب، ومواد البناء.

ولفت العجواني، إلى أن تلك المنتجات وخاصة المتعلقة بقطاعى الصناعات الهندسية والمعدنية والغذائية لديهم فرص واعدة للعمل فى المساهمة فى زيادة القيمة المضافة فى الصناعة المحلية.

وأوضح العجواني، أن تلك الخطوة وتحديد المنتجات والفرص الاستثمارية التى نستوردها لتصنيعها محليا والتى طالبنا بها من قبل، تعد خطوة جيدة نحو تعميق التصنيع المحلى الذى يرتبط ارتباطاً وثيقاً بزيادة القدرة على إحلال المنتج المصرى محل المنتجات المستوردة.