شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات بضغوط تراجع "البنك التجاري" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجاري الدولي، المجموعة المالية هيرميس القابضة، جي بي أوتو، أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، الشرقية-إيسترن كومباني، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات عربية وأجنبية، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 10677 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 1788 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 12986 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 4274 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 1690 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 2610 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 3877 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ المشروعات الصناعية والهندسية، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا".

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باعت إدارة شركة المطورون العرب القابضة 150 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية 434 ألف سهم، 172.7 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مجلس إدارة شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية 3690 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، الدلتا للسكر، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، العامة للصوامع والتخزين، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، المطورون العرب القابضة، شارم دريمز للاستثمار السياحي 611.5 ألف سهم، 2000 سهم، 49750 سهم، 1547 سهم، 325.5 ألف سهم، 110 ألف سهم، 500 ألف سهم، 289.7 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، النعيم القابضة للاستثمارات، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 100 ألف سهم، 123.1 ألف سهم، 1.51 مليون سهم، على التوالي.

واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 100 ألف سهم، 560 ألف سهم، على التوالي، واشترى نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي 4582 سهم.

أعلنت 7 شركات وهم المتحدة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، القاهرة للإسكان والتعمير، راية القابضة للاستثمارات المالية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأحد، واشترت الأولى 95 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.6% من أسهم رأس المال، والثانية 269 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.68% من أسهم رأس المال.

واشترت الشركة الثالثة 1.255 مليون سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.6888% من أسهم رأس المال، والرابعة 741.2 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.61%، واشترت الخامسة 220 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.41%، واشترت السادسة 1.021 مليون سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.1704% من أسهم رأس المال، واشترت السابعة 225.7 ألف سهم خزينة.

في سياق منفصل أعلن بنك فيصل الإسلامي، تحقيق البنك حجم أعمال بلغ 138.6 مليار جنيه بنهاية شهر مارس عام 2022 مقابل 126.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي بنسبة نمو 9.9%، وبلغ إجمالي الأصول 137.3 مليار جنيه مقارنة مع 124.3 مليار جنيه بنسبة نمو 10.5%، وبلغت الحسابات الجارية والأوعية الادخارية 115.6 مليار جنيه مقابل 104.7 مليار جنيه بنسبة نمو 10.4.

في سياق آخر قالت شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، إن الأمانة العامة للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، قد قررت حجز الدعوى بشأن إيقاف نقل ملكية الأرض، للتقرير مع السماح لمحافظة الإسماعيلية بتقديم مستنداتها خلال أسبوعين.