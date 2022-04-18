الاقتصاد

كل ما تريد معرفته عن تراجع معدل البطالة في مصر عام 2021.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - أظهرت النشرة السنوية المجمعة لنتائـج بحـث الـقوى العاملة لعام 2021، تراجع معدل البطالة إلى 7.4%، بتراجع بلغ 0.5٪ عن عام 2020. 

 

 

بلغ معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (15ـ 29 سنة) 15٪ من إجمالي قوة العمل فى نفس الفئة العمرية، وهو نفس المعدل في عام 2020.

 

بلغ تقدير قوة العمل 29.358 مليون فرد عام 2021 "24.296 مليون فرد ذكور، 5.062 مليون فرد من الإناث" مقابل 28.458 مليون فرد عام 2020 "23.684 مليون فرد ذكور، 4.774 مليون فرد من الإناث" بنسبة زيادة 3.2٪ عن عام 2020.

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بلغت قوة العمل فى الحضر 13.109 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 16.249 مليون فرد.

 

بلغ معدل البطالة في الحضر 11.2٪ مقابل 4.3٪ في الريف.

بلغ معدل البطالة بين ذكور الحضر 8.7٪ وبين ذكور الريف 3.2٪.

 

بلغ معدل البطالة بين إناث الحضر 21٪ مقابل 10.7٪ بين إناث الريف.

 

 

بلغ تقدير المشتغلين 27.188 مليون مشتغل عام 2021، مقابل 26.199 مليون مشتغل عام 2020، بنسبة زيادة 3.7٪ عن عام 2020.

 

بلغ تقدير المشتغلين في الحضر 11.644 مليون مشتغل، 15.544 مليون مشتغل فى الريف

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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