شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن إجراءات توصيل الغاز للمنازل والشركات والمصانع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - معدلات وأرقام قياسية حققها المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى كافة أنحاء الجمهورية، حيث يشهد المشروع توسعات كبيرة ويضم مناطق جديدة باستمرار، وفيما يلى أهم إجراءات التعاقد على الغاز الطبيعى وكانت كالتالى .

أولا فيما يتعلق بالتعاقد على توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية وكانت كالتالى..

1- التعاقد بنظام التقسيط ويتضمن عدد من الإجراءات كانت كالتالي..

1-صورة بطاقة الرقم القومى.

2-صورة من عقد التمليك.

3-ايصال كهرباء حديث.

2- التعاقد النقدى وكانت الإجراءات كالتالى..

صورة بطاقة الرقم القومى. صورة من عقد التمليك.

لإجراء التعاقدات الخاصة بالشركات والمصانع وكانت الإجراءات كالتالى .. صورة من السجل التجارى. صورة من البطاقة الضريبية بالإضافة إلى أخر إقرار ضريبي. صورة من رخصة مزاولة المهنة.

صورة من إثبات الملكية / الايجار للشركة أو المصنع. صورة من السجل الصناعى.

صورة ايصال الكهرباء.

موافقة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية على توصيل الغاز للعميل.

وتعد مبادرة تقسيط تكلفة توصيل الغاز للمنازل ترجمة فعلية لتوجهات الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين والتيسير عليهم وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعى بمنازلهم كخدمة حضارية يتم احلالها محل أسطوانات البوتاجاز حيث تم الإعلان عن مبادرة تقسيط تكلفة توصيل الغاز للمنازل في يوليه 2018 ومبادرة تتم لأول مرة للتقسيط الميسر لما يتحمله المواطنون في تكلفة توصيل الغاز الطبيعى وللوحداتهم السكنية في المدن والقرى ومشروعات الإسكان الاجتماعى التي يصلها الغاز الطبيعى لأول مرة بدون مقدم وتعاقد بقسط شهرى 30 جنيهاً على فاتورة الاستهلاك لمدة 6 سنوات بدون فوائد . الغاز، توصيل الغاز للمنازل، مشروع توصيل الغاز للمنازل، الوحدات السكنية