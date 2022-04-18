شكرا لقرائتكم خبر عن 20 دولارا زيادة في المتوسط الشهري لأسعار «برنت» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت منظمة أوبك أن أسعار خام برنت زادت بنحو 20 دولارا للبرميل في المتوسط الشهري، فيما حقق خام غرب تكساس الوسيط ما يقرب من 17 دولارا للبرميل على خلفية التصعيد الجيوسياسي، لافتا إلى خطورة التوترات الموجودة في منطقة أوروبا الشرقية، والمخاوف من أن يؤدي ذلك إلى نقص كبير في إمدادات النفط وسط الاضطرابات التجارية خلال الفترة المقبلة.

وبحسب التقرير الشهري للمنظمة، ارتفع سعر خام برنت، المعيار العالمي لسوق النفط، بمقدار 19.53 دولار، أو ما يعادل 20.8٪ ليستقر عند 113.48 دولار للبرميل، في حين شهدت أسعار العقود المستقبلية تقلبات عالية بسبب العرض غير المؤكد على المدى القصير، والتخييم على توقعات الطلب.

وذكر التقرير أن صناديق التحوط ومديري الأموال الآخرين قاموا بتقليص المراكز طويلة الأجل الصافية في خام برنت والعقود المستقبلية المتعلقة بغرب تكساس الوسيط.

زيادة الأسعار

وأوضح التقرير أن الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع التضخم مع زيادة أسعار النفط الخام وعودة ظهور سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في الصين ستؤثر جميعا على توازن سوق النفط العالمية.

نمو الطلب

وتوقع التقرير نمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري بنحو 3.67 مليون برميل يوميا، بانخفاض 480 ألف برميل يوميا عن توقعات المنظمة السابقة، مشيرا إلى أن الإمدادات الروسية تعاني من الانخفاض، و«من الصعب للغاية تعويضها»، في ظل عدم ارتفاع الإنتاج العالمي من النفط الخام بشكل مؤثر، والتزام المنظمة بالزيادات الشهرية التدريجية المخطط لها.

بيانات فنزويلا

وأظهر التقرير انخفاض إنتاج النفط الفنزويلي بنسبة 7.6٪ في مارس مقارنة بفبراير، استنادا إلى الأرقام الرسمية، إذ أبلغت السلطات الفنزويلية المنظمة الدولية أن البلاد أنتجت في مارس ما مجموعه 728 ألف برميل يوميا، وهو ما يمثل انخفاضا قدره 60 ألف برميل يوميا مقارنة بشهر فبراير، عندما تم إنتاج 788 ألف برميل يوميا من النفط الخام.

من ناحية أخرى، توضح التقارير الواردة من مصادر ثانوية للمنظمة أن فنزويلا ضخت 697 ألف برميل يوميا في مارس، وفي هذه الحالة، ستكون هناك زيادة بنسبة 1.1٪ مقارنة بمعدل شهر فبراير البالغ 689 ألف برميل.

الاقتصاد العالمي

وحول آفاق الاقتصاد العالمي، أوضح التقرير أنه تم تعديل النمو الاقتصادي العالمي في عام 2022 إلى 3.9٪، انخفاضا من 4.2٪ في تقييم الشهر السابق. مع الأخذ في الاعتبار تأثير الصراع في أوروبا الشرقية، فضلا عن الآثار المستمرة لجائحة كوفيد- 19.ويأتي هذا بعد نمو بنسبة 5.8٪ في عام 2021، وهو ما يمثل مراجعة طفيفة مقارنة بأرقام الشهر الماضي.

وبعد الإفراج المتزامن لمجموعة من الاحتياطيات البترولية الإستراتيجية في عدة دول، أشارت البيانات الأولية في تقرير «أوبك» إلى انخفاض إجمالي مخزونات النفط التجارية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 22.8 مليون في مارس مقارنة بالشهر السابق.