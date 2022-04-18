شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس محمد العرفج..نموذج حي للتواصل والتقارب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يقدم مجلس رجل الأعمال محمد العرفج، بالخبر، نموذجا حيا للتواصل وطرح الأفكار التي تصب في مسار المصلحة المجتمعية، وزيادة التماسك، والروابط الأخوية، وتعزيز لبنات الموروث السعودي الأصيل في التعاون والتراحم والحوار، واللحمة الوطنية.

ويعكس المجلس طوال ليالي شهر رمضان المبارك، مفهوم الأصالة السعودية، من خلال تعزيز الترابط في نفوس الأجيال، وخلق الألفة، وزراعة خصال المحبة، باسطا مجالا رحبا للحوار والنقاش، وطرح الرؤى في المجالات الحياتية المختلفة.

ويسهم المجلس بشكل فعال في عودة الترابط بين أفراد المجتمع، والحفاظ على لحمة النسيج الإنساني، ناشرا الوعي بالقيم الأصيلة، ومعززا أواصر التراحم التي يتميز بها المجتمع السعودي منذ القدم.