شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أسرة البراك..تعزيز النسيج الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يمثل مجلس أسرة البراك بالخبر، طوال ليالي شهر رمضان الكريم، فرصة لتلاقي الأفكار، وتبادل الأحاديث والموضوعات الاجتماعية والتراثية والوطنية المختلفة، بما يعزز من لحمة النسيج الاجتماعي الوطني، طارحا نموذجا مهما في تعزيز قيم الأصالة والحفاظ على الموروث الأخوي الذي تتميز به المملكة. ويسهم المجلس بشكل فعال، في إثراء الحياة الاجتماعية على جميع المستويات؛ إذ توارث الأبناء من الآباء والأجداد مدى أهمية التواصل والتعاون، الذي يعد جزءا أصيلا من ثقافة المملكة وعاداتها وتقاليدها، ويمثل المجلس فرصة لتقوية هذا التلاحم. ويطرح المجلس مساحة هائلة لتعلم العادات والتقاليد ونقل الخبرات، وطرح الأفكار والرؤى المتنوعة، التي تسهم بشكل فعال في إثراء قيم المجتمع، ورفع منسوب الوئام والتآلف.