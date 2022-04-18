شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أبناء عبدالله بن هندي الخالدي..محبة وتآلف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يدعم مجلس أبناء عبدالله بن هندي الخالدي بالخبر، مفاهيم الاستقرار والترابط بين أفراد المجتمع، في نموذج أصيل للتآخي والمحبة والترابط والتواصل والاحترام المتبادل والرأي والمشورة.

ويغرس المجلس في النفوس الألفة والمحبة والتمسك بالعادات المجتمعية الأصيلة، إذ يمثل شهر رمضان الكريم فرصة مميزة، لتجديد الموروث الثقافي السعودي الأصيل، في التلاقي والاجتماع بالأهل والأصدقاء والأقارب، وجميع أطياف المجتمع، لتعزيز روح المحبة والتآلف والانتماء.

ويسهم المجلس، بشكل فعال، في زيادة التماسك المجتمعي، وتعزيز قيم التراحم والحوار، وتقوية الروابط واللحمة الوطنية، بما يدعم سمات المجتمع السعودي الأصيلة القائمة على المحبة والتآلف.