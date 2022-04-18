شكرا لقرائتكم خبر عن 23.7 مليار ريال.. إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع في أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» أن قيمة عمليات نقاط البيع «إنفاق المستهلكين» في أسبوعين، بلغت نحو 23.691 مليار ريال، فيما بلغ عدد العمليات 263.7 مليون عملية.

وبحسب تقرير عمليات نقاط البيع الأسبوعية، جاء قطاع الأطعمة والمشروبات في صدارة القطاعات بقيمة عمليات بلغت 4.372 مليار ريال، فيما بلغ عدد العمليات 66.620 مليون عملية.

وأشار التقرير إلى أن قطاع المطاعم والمقاهي جاء في المرتبة الثانية بقيمة عمليات بلغت 2.520 مليار ريال، بينما في المرتبة الثالثة جاء قطاع السلع والخدمات المتنوعة بقيمة عمليات بلغت 2.413 مليار ريال.

ووفقا للتقرير، جاء قطاع الملابس والأحذية في المرتبة الرابعة مسجلا 2.060 مليار ريال، بينما جاء خامسا قطاع الصحة بقيمة عمليات بلغت نحو 1.527 مليار ريال.

وبحسب التقرير، جاء قطاع محطات الوقود في المرتبة السادسة بقيمة عمليات بلغت نحو 1.373 مليار ريال، بينما جاء في المرتبة السابعة قطاع النقل، بقيمة عمليات بلغت 1.202 مليار ريال، وتلاه قطاع الأثاث بقيمة عمليات بلغت 827.800 مليون ريال في أسبوعين.

وفي المرتبة التاسعة، جاء قطاع مواد التشييد والبناء بقيمة عمليات بلغت 756.949 مليون ريال، وفي المرتبة العاشرة جاء قطاع الترفيه والثقافة بقيمة عمليات بلغت 608.148 مليون ريال.

وأشار التقرير إلى أن مدينة الرياض جاءت في المرتبة الأولى من بين المدن، بقيمة عمليات خلال أسبوعين بلغت 7.070 مليار ريال، فيما جاءت في المركز الثاني مدينة جدة بقيمة عمليات بلغت 3.629 مليار ريال، بينما جاءت في المرتبة الثالثة مدينة الدمام بقيمة عمليات بلغت 1.283 مليار ريال.

ولفت التقرير إلى أن مدينة مكة المكرمة جاءت في المرتبة الرابعة بقيمة عمليات بلغت نحو 1.127 مليار ريال، بينما جاءت في المرتبة الخامسة المدينة المنورة بقيمة عمليات بلغت نحو 899.777 مليون ريال.

وبحسب التقرير، جاءت مدينة الخبر في المرتبة السادسة بقيمة عمليات 691.604 ملايين ريال، فيما تلتها مدينة بريدة بقيمة عمليات بلغت 580.472 مليون ريال، فيما جاءت ثامنا مدينة تبوك بقيمة عمليات بلغت 460.738 مليون ريال، فيما تلتها مدينة حائل بقيمة عمليات بلغت 400.509 ملايين ريال، وفي المرتبة العاشرة جاءت مدينة أبها بقيمة عمليات بلغت 308.510 ملايين ريال.