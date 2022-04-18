شكرا لقرائتكم خبر عن «العقاري» يوقع الاتفاقية الرابعة ضمن برنامج «تطوير» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع صندوق التنمية العقارية، أمس، اتفاقية إطارية مع أحد البنوك في مقر الصندوق الرئيسي بالرياض، تهدف إلى تقديم خدمات برنامج «تطوير» لشركات ومؤسسات القطاع العقاري، للحصول على التمويل اللازم لإنشاء مشاريع سكنية بمختلف مناطق المملكة.

ويُعد برنامج «تطوير» أحد البرامج الداعمة لتطوير مشروعات سكنية بجودة عالية وأسعار تنافسية تُلبي احتياجات ورغبات مستفيدي «سكني»، وتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -، بهدف رفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70 % بنهاية 2030، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.

وتُعد الاتفاقية الرابعة على مستوى الجهات التمويلية التي ستسهم في تسهيل دخول شريحة جديدة من منشآت القطاع العقاري التي لم يسبق لها التعامل مع الجهات التمويلية.