شكرا لقرائتكم خبر عن منصة الصناعة المتقدمة تعزز الإنتاج المحلي وإمكانات التصدير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المتحدث الرسمي للصندوق الصناعي، خليل النمري، أن مشاركة المملكة في الشبكة العالمية لمنصات الصناعة المتقدمة ستكون مفيدة لقطاع التصنيع بأكمله، إذ ستعود منصة الصناعات المتقدمة على الاقتصاد المحلي بالفوائد، متمثلة في زيادة الكفاءة، وفرص العمل الجديدة، وعمليات التصنيع المبتكرة، إضافة إلى زيادة القيمة المضافة للإنتاج المحلي، وكذلك زيادة إمكانات التصدير.

وقال النمري لـ (اليوم): إن منصة الصناعة المتقدمة السعودية تسهم في تسهيل تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الصناعية العالمية، وتسريع جهود القطاع الصناعي المحلي للتكيف مع المستقبل الرقمي للإنتاج التصنيعي المتقدم، وستكون أحد المحفزات الرئيسة في المملكة للتصنيع المتقدم، جنبا إلى جنب مع بقية الجهات ذات العلاقة، فيما تعمل على تسريع جهود القطاع الصناعي المحلي للتكيف مع المستقبل الرقمي للإنتاج التصنيعي المتقدم.

وأضاف النمري: إن المنصة توفر تدفقا معلوماتيا بين المصنعين المحليين ونظرائهم العالميين، والأعضاء المؤسسين للمنصة من عدة قطاعات، من الطاقة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية، إلى التعبئة والتغليف.

وأفاد بأن أولوية الصندوق في العام الحالي استمرار تمكين العملاء عبر جعلهم مركز الاهتمام في تصميم الخدمات وعمليات الإقراض والتواصل لضمان تعظيم دورهم طوال رحلتهم مع الصندوق، إضافة إلى الحرص على الاستمرار في تحسين جودة الأعمال لتحقيق التميز المؤسسي، وضمان جودة الأعمال والإجراءات وتوثيقها لضمان استمرارية الأعمال، إلى جانب السعي لضمان وجود ثقافة عمل رائدة من خلال بناء بيئة وثقافة عمل متينة، ليكون الصندوق دائما بيئة عمل متميزة ممثلة بقيمه.